Frankreich erweitert die Zahl der Photovoltaik- und Windkraftanlagen erheblich, die in Zeiten negativer Strompreise möglicherweise vorübergehend die Stromerzeugung einstellen müssen. Die Änderung stammt aus einer neuen Verordnung, die am 24. Juli im Journal Officiel veröffentlicht wurde. Sie ergänzt den durch das Dekret vom 22. Dezember 2025 festgelegten Mechanismus und senkt die geltende Leistungsschwelle von zehn auf ein Megawatt, wobei die Umsetzung in zwei Stufen erfolgt. Der Mechanismus soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an Phasen des Stromüberangebots anpassen, insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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