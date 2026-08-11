Von Jonathan Curtis, Portfoliomanager bei Franklin Templeton Das Modell wird zur Massenware. Das System wird zum Wettbewerbsvorteil.Da Modelle zunehmend austauschbar werden, verlagert sich der nachhaltige Wert auf die Infrastruktur, die Arbeitsabläufe, die Unternehmensführung und den firmeneigenen Kontext, die aus Informationen verlässliche Ergebnisse machen. Unternehmen kaufen keine Intelligenz. Sie kaufen Ergebnisse.Der relevante Massstab sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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