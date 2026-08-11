Fehlerhafte Crimpverbindungen können in Photovoltaik-Anlagen zu lokaler Überhitzung, instabilem Stringverhalten und zu Ertragsverlusten führen. Das soll der werkseitig vorkonfektionierte Gleichstrom-Kabelbaum von HIS Technology verhindern. Das Unternehmen HIS Technology bietet mit HISkon+ eine werkseitig vorkonfektionierte Gleichstrom-Kabelbaum-Lösung für Photovoltaik-Anlagen an. Diese DC-Verkabelungslösung soll für einen geringen Installationsaufwand und verlässliche Qualität sorgen. In vielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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