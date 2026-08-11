Die KI-Industrie bekommt offenbar einen gewaltigen neuen Finanzierungsschub. Nvidia will gemeinsam mit sechs der größten Finanzhäuser der Wall Street mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Kapital für den Ausbau von Rechenzentren mobilisieren. Für die Nvidia-Aktie könnte damit eine neue Wachstumsstory entstehen.Wall Street stellt 500 Milliarden Dollar bereit Nvidia arbeitet mit Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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