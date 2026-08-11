Die Intel-Aktie steht am Dienstag erneut im Fokus der Anleger. Nach einem deutlichen Rückgang am Vortag gibt das Papier weiter nach. Im Mittelpunkt steht die deutlich ausgeweitete Kapitalerhöhung des US-Chipkonzerns.Intel stockt Kapitalerhöhung deutlich auf Intel will im Rahmen einer Aktienplatzierung nun rund 20 Milliarden US-Dollar einnehmen. Ursprünglich waren 15 Milliarden Dollar vorgesehen. Die zusätzlichen Mittel sollen unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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