Der deutsche Heizungsmarkt hat im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Während er Absatz von Gaskesseln stagnierte, stieg der Absatz von Wärmepumpen deutlich an. Nach Erhebungen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) hat die Heizungsbranche von Januar bis Juni 2026 insgesamt 352.000 Wärmeerzeuger abgesetzt. Das sind 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon entfielen 194.500 Geräte auf Heizungs-Wärmepumpen (+40 Prozent), 134.000 auf gasbasierte Wärmeerzeuger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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