© Foto: Paul Sancya - APToyota ruft weltweit mehr als 500.000 Camry Hybrid zurück. Ein Softwarefehler kann Display, Blinker und weitere Sicherheitsfunktionen lahmlegen.Toyota muss in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland mehr als eine halbe Million Fahrzeuge zurückrufen. Betroffen sind 508.354 Camry Hybrid der Modelljahre 2025 und 2026. Grund ist ein Softwareproblem im digitalen Instrumentendisplay, das im schlimmsten Fall nicht nur wichtige Fahrinformationen ausblendet, sondern auch sicherheitsrelevante Funktionen beeinträchtigen kann. Nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA kann das sogenannte "Combination Meter" beim Start des Fahrzeugs komplett schwarz bleiben. Das 7-Zoll-Display zeigt …
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