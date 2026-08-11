Der deutsche Heizungsmarkt hat gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zugelegt, dennoch verharrt das Modernisierungstempo weiterhin auf einem zu geringen Niveau. Das ist die Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), der am Dienstag die aktuellen Zahlen veröffentlichte. Demnach stieg der Absatz von Wärmeerzeugern im Vergleich um 19 Prozent an. Insgesamt seien 352. 000 Wärmeerzeuger abgesetzt worden, davon entfielen 194. 500 Geräte auf Heizungs-Wärmepumpen (+40 Prozent), 134. 000 auf gasbasierte Wärmeerzeuger (+1 Prozent), 9500 auf ölbasierte Wärmeerzeuger (-11 Prozent) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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