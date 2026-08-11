Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag kaum von der Stellte gekommen. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes verwies auf die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise, die Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank geben könnten. «Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt liegt aktuell bei rund 50 Prozent», so Molnar. «Damit könnten die morgigen Inflationszahlen das Pendel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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