Zürich - Der Laufschuhhersteller On hat im zweiten Quartal 2026 erneut einen Rekordumsatz erzielt und die Profitabilität weiter gesteigert. Die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr wurde allerdings leicht gesenkt. Der Umsatz kletterte um 13,5 Prozent auf 850 Millionen Franken, wie das in New York kotierte Zürcher Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte betrug der Anstieg 21,6 Prozent. Wachstumstreiber war vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab