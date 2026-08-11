Im ersten Halbjahr 2026 ging eine Photovoltaik-Leistung von 908 Megawatt in NRW neu ans Netz. Das waren 3,3 Prozent weniger als im Vorjahrenzeitraum. Der Ausbau der Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen hat an Dynamik verloren. Das geht aus einer Auswertung des Marktstammdatenregisters für das erste Halbjahr 2026 durch den Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) hervor. Der Verband registrierte einen Zubau von 82.751 Solaranlagen mit einer installierten Leistung von rund 908 Megawatt (MW) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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