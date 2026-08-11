Der KI-getriebene Investitionszyklus sorgt weiterhin für eine ungebrochen hohe Nachfrage. Die strukturellen Trends in der Branche sind intakt. Als wichtiger Zulieferer für die weltweit führenden Halbleiterhersteller sollte ASML davon profitieren. Ein Blick auf den Chart zeigt: Die jüngste Konsolidierungsphase neigt sich dem Ende zu. Die Hintergründe. Ende Juni erreichte die ASML-Aktie bei 1.739,40 Euro ein Allzeithoch. Mit der Korrektur bei den weltweiten KI-Highflyern legte die Aktie ebenfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär