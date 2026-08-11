Vancouver, Kanada / 11. August 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. ("West Point Gold" oder das "Unternehmen") (TSX.V: WPG) (OTCQX: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus oberflächennaher Goldmineralisierung im Prospektionsgebiet Black Dyke bekannt zu geben, das sich 4 Kilometer ("km") westlich der Zone Tyro Main in seinem Projekt Gold Chain in Arizona befindet (Abbildung 1). Zu den herausragenden Ergebnissen zählen Bohrloch GC26-144, das 7,6 Meter ("m") mit 2,22 Gramm Gold ("Au") pro Tonne ("g/t") durchteufte, und Bohrloch GC26-146, das 16,8 m mit 0,90 g/t Au durchteufte; beide Abschnitte liegen weniger als 75 m unter der Oberfläche. Alle Bohrlöcher durchteuften die Mineralisierung. Die Mineralisierung in dem Gebiet deutet auf die Möglichkeit hin, das Projekt zukünftig um zusätzliche Goldressourcen zu erweitern, und rechtfertigt weitere Tests und Bohrungen.

Das anfängliche Programm (Link zur Pressemitteilung) bestand aus sechs RC-Bohrlöchern über insgesamt 626,4 Meter, wobei die Folgebohrungen fünf Bohrlöcher über insgesamt 603,4 m umfassten. Diese Bohrlöcher waren Teil der vor kurzem abgeschlossenen Bohrkampagne 2025-2026 über 21.079 m im Vorzeigeprojekt Gold Chain in Arizona. Das Unternehmen erwarb vor kurzem eine beträchtliche Menge an historischen Daten für das Zielgebiet Black Dyke, unter anderem hochgradige Ergebnisse aus Bohrungen früherer Betreiber. West Point Gold erwartet, dass seine bisherigen Bohrungen in Verbindung mit den neu erworbenen historischen Daten die Zielfestlegung bei der Wiederaufnahme der Bohrungen im Zielgebiet Black Dyke verbessern werden.

Highlights:

Bohrloch GC26-144 durchteufte 7,6 m mit 2,22 g/t Au ab 62,5 m, GC26-146 durchteufte 16,8 m mit 0,90 g/t Au ab 71,6 m, und GC26-143 durchteufte 6,1 m mit 1,49 g/t Au ab 54,9 m.

Alle Bohrlöcher durchteuften eine anomale Au-Mineralisierung.

Die erworbenen historischen Bohrdaten konzentrierten sich auf die Goldzone Black Dyke, wobei die Ergebnisse mit jenen übereinstimmen, die West Point Gold bisher gemeldet hat. Zu den bemerkenswerten Ausnahmen gehören zwei sehr hochgradige Bohrabschnitte (mehr als 30 g/t Au) etwa 200 m südwestlich des Gebiets, in dem das Unternehmen Bohrungen durchgeführt hat (Western States, 1988).

"Unsere Bohrergebnisse von 2026 verschaffen West Point Gold in Verbindung mit den vor kurzem erworbenen historischen Bohrdaten ein klareres Bild des Potenzials von Black Dyke. Unsere Bohrungen und die vor kurzem erworbenen historischen Daten legen nahe, dass dieses Zielgebiet weitere Bohrungen rechtfertigt. Das Unternehmen ist weiterhin der Ansicht, dass zusätzliche Bohrungen in dem Zielgebiet zu einer Satellitenressource im Projekt Gold Chain führen könnten", erklärte Derek Macpherson, President und CEO.

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Bohrlöcher Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au) GC26-143 54,9 61,0 6,1 1,49 GC26-144 62,5 70,1 7,6 2,22 GC26-146 71,6 88,4 16,8 0,90 GC26-149 Keine nennenswerten Abschnitte GC26-150 Keine nennenswerten Abschnitte

Hinweis: Alle angegebenen Mächtigkeiten beziehen sich auf die Bohrlochmächtigkeit; die wahren Mächtigkeiten betragen mehr als 80 % der Bohrlochmächtigkeiten.

Abbildung 1. Vereinfachte geologische Karte des Projekts Gold Chain und der Umgebung mit Kennzeichnung der Lage des Prospektionsgebiets Black Dyke.

Abbildung 2. Geologische Karte des Prospektionsgebiets Black Dyke mit Bohrlöchern und Oberflächenproben. Die hierin gemeldeten Bohrlöcher sind zusammen mit historischen Bohrlöchern mit Gehalten von über 2 g/t Au hervorgehoben.

Aktueller Stand der Exploration in Black Dyke

Die Mine Black Dyke befindet sich 4,8 km östlich der Mine Katherine und 4,0 km westlich der Mine Tyro (Abbildung 1). Die Geschichte und das geologische Umfeld der Mine wurden bereits zusammengefasst (Link zur Pressemitteilung). Die jüngsten Bohrungen, die in Abbildung 2 und Tabelle 1 dargestellt sind, zeigen eine flache, nach Südwesten einfallende Struktur, die als Black Dyke bezeichnet wird und in präkambrischem Granit gelagert ist. Die mineralisierte Zone wird beschrieben als "Gangbrekzie, bis zu 30 Meter breit, bestehend aus zerbrochenem Chalcedon-Gangmaterial und Brekzie, die durch massiven bis gebänderten grobkristallinen grauen Kalzit mit erhöhtem Mangangehalt verkittet sind". Es ist bemerkenswert, dass die Mine Katherine in ähnlichen Quarz-Kalzit-Adular-Gängen, -Adern und -Brekzien in eine Tiefe von bis zu 300 m unter der derzeitigen Oberfläche produktiv war. Diese Tiefe sowie die durch Dampf verursachte Alteration im Vulkangestein oberhalb der Zone Black Dyke stützen die Annahme von West Point Gold, dass sich die aktuellen Explorationsarbeiten in Black Dyke in den obersten Bereichen eines tiefer liegenden Goldsystems bewegen.

West Point Gold erwarb vor kurzem ein Datenpaket, das Ergebnisse aus mehreren historischen Bohrkampagnen im Prospektionsgebiet Black Dyke enthält (Abbildung 3). Die Daten umfassen 74 Bohrlöcher, die von 1986 bis 1992 von Western States Mining Company ("Western States") gebohrt wurden, unter anderem geochemische Daten, die Standorte der Bohrlochansätze und geologische Querschnitte. Die Daten enthalten auch Verweise auf 57 Bohrlöcher, die von American Copper and Nickel Company ("ACNC") gebohrt wurden, jedoch nur mit den Standorten der Bohrlochansätze. Alle von Western States und ACNC ausgeführten Bohrlöcher waren Reverse-Circulation-Bohrlöcher. Insgesamt 32 der von ACNC ausgeführten Bohrlöcher dienten der Unterstützung der geologischen Kartierung durch Messung der alluvialen Deckschicht und Erfassung der Geologie des Festgesteins; die Bohrlöcher waren nicht tiefer als 30,5 m. Die erworbenen Daten erweisen sich für West Point Gold als nützlich für die Zwecke der Zielfestlegung, gelten jedoch nicht als NI 43-101-konform.

Abbildung 3 zeigt die vor kurzem erworbenen Daten aus dem Prospektionsgebiet Black Dyke und dessen Umgebung. Aus diesen Daten ergeben sich einige Beobachtungen:

Die Goldwerte in diesen Daten sind variabel, stimmen jedoch hinsichtlich des Werts und der strukturellen Position mit den Daten von West Point Gold überein. Hochgradige Abschnitte (> 30 g/t Au) in den historischen Daten bedürfen einer Bestätigung und werden als Grundlage für die Planung der nächsten Bohrkampagne dienen (siehe Abbildungen 2 und 3). Alle Daten, sowohl die neuen als auch die historischen, sprechen zusammen für ein tieferes und möglicherweise höhergradiges Ziel.

Abbildung 3. Geologische Karte des Prospektionsgebiets Black Dyke und der Umgebung mit Kennzeichnung der Bohrlöcher von West Point Gold von 2026 sowie der nicht konformen historischen Bohrlöcher aus den Jahren 1986-1992 und 2009. Angegeben sind die Bohrlochnummern und die gemeldeten Goldgehalte.

Die derzeitigen Explorationsarbeiten in der Zone Northeast Tyro zeigen, dass ein ausgeprägter Gang- und Brekzienkörper über eine kurze Distanz (d. h. < 10 m) in schwach mineralisierten und alterierten präkambrischen Granit übergehen und sich für die Exploration an der Oberfläche als im Wesentlichen 'blind' erweisen kann. In den oberen Bereichen von Tyro Northeast zeigen sich eine schwache argillitische (Illit-) und eine mäßige bis starke propylitische Alteration. In Aufschlüssen an der Oberfläche ist die Verdrängung von Chlorit durch Eisenoxid möglicherweise der einzige sichtbare Hinweis auf eine Mineralisierung.

Das Prospektionsgebiet Black Dyke liegt an der westlichen Flanke des Katherine Horst, und die dortigen Strukturen sind wahrscheinlich Teil der Verwerfungszone der Mine Roadside, die entlang des Trends Banner-Sheep Trail verläuft. Die Oberflächenexpression kann subtil sein und nur aus tektonisiertem präkambrischem Granit und einer propylitischen Alteration (Eisenoxide an der Oberfläche) bestehen. Die weite Verbreitung mächtiger Alluvialablagerungen, durchsetzt mit örtlichen Hügeln aus alteriertem Vulkangestein (Inselberge), erschwert die Definition der Verwerfung der Mine Roadside.

Geophysikalische Studien (Abbildungen 4 und 5), die von West Point Gold durchgeführt wurden, dienen dazu, potenziell kontrollierende Strukturen wie die Verwerfung der Mine Roadside zu identifizieren. Wie oben erwähnt, deuten die Explorationsergebnisse in Black Dyke auf eine distale Position im epithermalen System hin. Diese Beobachtung sowie zwei historische Bohrabschnitte (> 30 g/t Au) unterhalb von stark alteriertem Vulkangestein unterstützen die Annahme einer möglichen verborgenen 'Zubringerstruktur' (Feeder-Struktur) als Teil des Verwerfungssystems der Mine Roadside. Die Untersuchung der Gravitations- (Abbildung 4) und der Magnetik-Daten (Abbildung 5) deutet auf eine nordwestlich verlaufende Struktur hin, möglicherweise ein Verwerfungsast der Normalverwerfung der Mine Roadside, die mit der Goldmineralisierung von Black Dyke in Verbindung stehen kann.

Abbildung 4. Karte der Restgravitation des Prospektionsgebiets Black Dyke und der Umgebung. Es wird angenommen, dass niedrige gravimetrische Werte (blau) auf einen strukturellen Bruch entlang der Verwerfung der Mine Roadside und der Südwestgrenze des Katherine Horst hindeuten und räumlich mit alteriertem Vulkangestein im Hangenden der Verwerfung zusammenfallen.

Abbildung 5. Karte der magnetischen Restintensität (RMI) im Prospektionsgebiet Black Dyke und der Umgebung. Es wird angenommen, dass die niedrigen magnetischen Signaturen (kühlere Farben) auf felsische vulkanische und/oder intrusive Gesteine oder hydrothermal alterierte Gesteine am Rand des Katherine Horst hindeuten. Ein wahrscheinlicher Verwerfungsast der Verwerfung der Mine Roadside ist als blaue Linie dargestellt.

Tabelle 2: Standorte der Bohrlöcher und Beschreibungen

Qualifizierte Person

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person ("QP") gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war auch für die Beaufsichtigung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Etikettierung, der Verpackung und des Transports vom Projekt zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von ungefähr 10 cm, und die Proben haben ein ungefähres Gewicht von 5 bis 10 kg. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und aufgespalten, und die Pulp-Proben wurden für die Analyse vorbereitet. Gold wurde durch eine Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt; Proben, die über dem Grenzwert lagen, wurden durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber und 15 weitere Elemente wurden mittels Königswasser-ICP-AES (IM-2A16) bestimmt; Proben, die über den Grenzwert hinausgehen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt sowie Duplikate, Standards und Leerproben, die von American Assay eingesetzt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an die Analyseeinrichtung wurden standardmäßige Chain-of-Custody-Verfahren für die Proben angewendet.

Die QP hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die erhaltenen historischen Informationen zum Zielgebiet Black Dyke zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die historischen Bohrergebnisse. Die QP ist jedoch der Ansicht, dass die früheren Bohr- und Analyseergebnisse zum Zeitpunkt der Bohrungen gemäß den damals geltenden branchenüblichen Standards ermittelt wurden.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Gold Chain in Arizona.

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Dazu gehören unter anderem Annahmen über die zukünftigen Preise von Gold, Silber und anderen Metallen, Wechselkurse und Zinssätze, den Zeitpunkt der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Einholung behördlicher Genehmigungen und Sicherstellung der Finanzierung, die Erneuerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen und die Erteilung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitsverhältnisse, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf West Point Golds Fähigkeit, alle Zahlungen oder Ausgaben zu tätigen, die im Rahmen der verschiedenen Optionsvereinbarungen des Unternehmens für seine Projekte erforderlich sind; und andere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, die Ungewissheiten in Bezug auf Ressourcenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben; Risiken in Bezug auf den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Entwicklungsaktivitäten; Ungewissheit in Bezug auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen; Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Royalties, Cashflows und die Finanzlage stimmen möglicherweise nicht mit den Erwartungen des Unternehmens überein, und zwar aufgrund von Unfällen, Ausrüstungsausfällen, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im operativen Betrieb, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung sowie behördlichen Beschränkungen, einschließlich umweltrechtlicher Beschränkungen. 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