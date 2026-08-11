Am morgigen Mittwoch legt der Touristikriese TUI seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2025/26 (bis 30. September) vor. Dazu gibt es eine Analysten- und Investorenkonferenz. Aufgrund des schwierigen Marktumfelds sowie der hohen Ölpreise wird ein deutlicher Gewinnrückgang erwartet.So rechnen die Analysten beim Umsatz von durchschnittlich 5,83 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal hatte TUI noch 6,20 Milliarden Euro umgesetzt. Daraus würde sich ein Minus von knapp sechs Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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