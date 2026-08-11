Zürich - Die Bereitschaft von Schweizer Arbeitgebern zur Einstellung von neuem Personal bleibt auf tiefem Niveau. Gleichzeitig gewinnen Kenntnisse im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) sowie sogenannte Soft Skills bei der Entlöhnung an Bedeutung. Die von Manpower berechneten sogenannten Netto-Beschäftigungsaussichten (NEO) sind zwar (saisonber.) um einen Punkt auf +19 für das dritte Quartal 2026 gestiegen, bewegen sich damit aber weiterhin im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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