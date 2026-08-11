Bern - Die Praxisänderung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) zum Schweizerkreuz hat bereits erste konkrete negative Folgen für den Werkplatz Schweiz: Der Schuhhersteller Kybun verlagert einen Teil seiner Produktion nach Italien. Weitere Unternehmen könnten folgen. Schweizer KMU sind besorgt. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv kündigt deshalb - gestützt auf neue Umfrageergebnisse und unterstützt durch Aussagen von Marketingprofessor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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