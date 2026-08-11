Zug - LizenzDirekt, einer der ältesten europäischen Händler für gebrauchte Softwarelizenzen, veranstaltet gemeinsam mit Swisscom im September 2026 eine RoadShow für Schweizer Unternehmen und Behörden. Unter dem Motto "Lizenzen im Griff. Wirtschaftlich. Souverän. Sicher.» treffen sich IT- und Finanzentscheider am 1. September im Stade de Suisse in Bern sowie am 3. September im Memox Circle in Zürich. Softwarehersteller verändern ihre Lizenz- und Geschäftsmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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