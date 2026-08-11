Die Stryker-Aktie hat sich nach dem scharfen Rücksetzer aus dem Frühjahr deutlich erholt und notiert inzwischen wieder bei 345,81 US$. Damit rückt der entscheidende Widerstandsbereich um 352,65 US$ näher. Nach der bislang eher zähen Sommerphase wäre vor dem eigentlichen Befreiungsschlag zwar nochmals ein Rücksetzer denkbar. Ein Ausbruch per Wochenschluss würde hingegen erhebliches weiteres Potenzial freisetzen. Der nächste Rally-Trigger wartet Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de