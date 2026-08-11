Berkshire Hathaway kauft wieder im großen Stil eigene Aktien zurück. Nach 4,5 Milliarden US$ im zweiten Quartal folgten im Juli weitere 3,3 Milliarden US$. Das ist mehr als reine Kurspflege: Der neue Vorstandsvorsitzende Greg Abel signalisiert damit, dass er die Aktie weiterhin unter ihrem inneren Wert sieht. Rückkäufe deutlich beschleunigt Bereits im März hatte Berkshire Hathaway die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe bekannt gegeben. Nach vergleichsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de