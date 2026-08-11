Unter Greg Abel kommt Bewegung in die hohen Cash-Bestände von Berkshire Hathaway. Der neue CEO setzt dabei auch auf Technologie. Anfang 2026 übergab Investorenlegende Warren Buffett die Entscheidungsgewalt über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an seinen Nachfolger Greg Abel. Der will erklärtermaßen den Value-Ansatz des Starinvestors weiterführen, steht aber gleichzeitig vor der Herausforderung, Investitionsgelegenheiten für die hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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