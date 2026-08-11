EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KHD Humboldt Wedag International AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag International AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.khd.com/ir/news-reports/financial-reports
11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KHD Humboldt Wedag International AG
|Von-der-Wettern-Str. 4a
|51149 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.khd.com
|LEI Code:
|5299008OP61LV2OHKN14
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2380744 11.08.2026 CET/CEST
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