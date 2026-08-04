EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Köln, 4. August 2026 - Vor dem Hintergrund der guten Entwicklung der Ertragslage im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2026 und der aktualisierten Unternehmensplanung hebt die KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, die Ergebnisprognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026 an.
Die Umsatzerlöse werden um etwa 30 % (vorher: etwa 20 %) oberhalb des Vorjahresniveaus prognostiziert. Im Gegensatz zu der im März veröffentlichten Prognose, in der beim (bereinigten) operativen Ergebnis (EBIT) und der (bereinigten) EBIT-Marge Werte unterhalb des Vorjahres erwartet wurden, plant KHD nunmehr im Konzernabschluss 2026 für das (bereinigte) EBIT und die (bereinigte) EBIT-Marge deutliche Verbesserungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Das bereinigte EBIT soll mehr als € 10 Mio. erreichen. Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses plant KHD ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von mehr als € 15 Mio.
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ISIN: DE0006578008
WKN: 657800
Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Cologne, Germany
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Chief Financial Officer
Tel.: +49 (0)221 - 6504-1107
E-Mail: juergen.luckas@khd.com
Website: www.khd.com
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|2377150
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