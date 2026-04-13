EQS-News: KHD Humboldt Wedag International AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KHD Humboldt Wedag International AG
|Von-der-Wettern-Straße 4 a
|51149 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@khd.com
|Internet:
|https://www.khd.com/
|ISIN:
|DE0006578008
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2307324 13.04.2026 CET/CEST