Bei flexiblen Netzanschlussvereinbarungen - abgekürzt aus dem Englischen auch FCAs genannt - denken viele sofort an Batteriespeicher. Doch nicht nur für diese sind sie hochrelevant, sondern auch für andere Technologien und Industrieunternehmen. Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE), das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA sowie das Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) der Universität Stuttgart bieten daher ab sofort mit dem "Industrial FCA Assessment" ein neues Beratungsformat an. Hintergrund ist, dass viele Industrieunternehmen derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland