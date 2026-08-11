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Markus Weingran
11.08.2026 15:27 Uhr
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Top 5 Recycling-Aktien: Rocket Lab: Verzögerung - Riot: Kursexplosion - CoBa: Gespräch mit der UniCredit

Die Commerzbank und die UniCredit sind in einem Telefonat zum ersten Mal auf Tuchfühlung gegangen. Das Gespräch hat unterm Strich allerdings wohl keine große Annäherung der beiden Parteien gebracht. Wie geht es weiter?Recycling-Aktien: Waste Management & Co. - wo spielt die Musik? Das Thema Recycling ist immer ein heißes Thema an der Börse und wichtig für die Umwelt. Doch welche Aktien spielen in diesem Bereich die erste Geige? Abfallentsorger, Metallrecycler oder die Recycler von Edelmetallen. Wie gewohnt stellen wir Ihnen einen ETF, fünf Aktien und einen kleinen, aber interessanten Wert aus der Branche vor. Rocket Lab: Der SpaceX Herausforderer strauchelt Nach dem Quartalsbericht steht …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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