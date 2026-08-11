Top 5 Recycling-Aktien: Rocket Lab: Verzögerung - Riot: Kursexplosion - CoBa: Gespräch mit der UniCredit

Die Commerzbank und die UniCredit sind in einem Telefonat zum ersten Mal auf Tuchfühlung gegangen. Das Gespräch hat unterm Strich allerdings wohl keine große Annäherung der beiden Parteien gebracht. Wie geht es weiter?Recycling-Aktien: Waste Management & Co. - wo spielt die Musik? Das Thema Recycling ist immer ein heißes Thema an der Börse und wichtig für die Umwelt. Doch welche Aktien spielen in diesem Bereich die erste Geige? Abfallentsorger, Metallrecycler oder die Recycler von Edelmetallen. Wie gewohnt stellen wir Ihnen einen ETF, fünf Aktien und einen kleinen, aber interessanten Wert aus der Branche vor. Rocket Lab: Der SpaceX Herausforderer strauchelt Nach dem Quartalsbericht steht …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran