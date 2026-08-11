Am frühen Mittwochabend wird in Deutschland die einzige partielle Sonnenfinsternis in diesem Jahr zu erleben sein. Die Übertragungsnetzbetreiber teilten bereits mit, dass sie keine größeren Auswirkungen deswegen erwarten. Anders sieht es am Day-ahead-Strommarkt aus, wie Montel mit Blick auf die am heutigen Dienstag festgelegten Preise berichtet. Für die Stunden von 19 bis 20 Uhr und 20 bis 21 Uhr gibt es demnach Preise von jeweils rund 300 Euro pro Megawattstunde - dies sind rund 122 beziehungsweise 101 Euro pro Megawattstunde mehr als am Vortag. Dabei gibt es in einzelnen Viertelstunden noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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