Ein Open-Source-Projekt hat eine Möglichkeit entwickelt, ein echtes Mac-Betriebssystem auf Apple-Tablets zu installieren. Was man dafür braucht und welche Nachteile das hat. Einen Mac mit Touchscreen gibt es bis heute nicht: macOS ist auf Maus und Trackpad ausgelegt. Umgekehrt läuft auf iPads selbst mit modernen M4- oder M5-Chip nur das abgespeckte iPadOS, auch wenn Apple es Schritt für Schritt an eine Desktop-Bedienung annähert, zumindest wenn du ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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