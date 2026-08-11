Die Nachrüstung von Mehrfamilienhäusern mit Wärmepumpen bereitet oftmals Probleme wegen Netzanschlüssen ohne ausreichende Leistungsreserven. Ein Whitepaper des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE, das im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Daikin Technology Innovation Center in Osaka (Japan) sowie mit Daikin Europe N. V. und Daikin Manufacturing Germany entstand, benennt uneinheitliche Standards und Lastberechnungen als wesentliche Faktoren. Die zum Netzausbau anfallenden Baukostenzuschüsse liegen demnach zwischen null und mehr als 50. 000 Euro. Der Analyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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