Bei wachsenden Unternehmen zeigt sich immer wieder dasselbe Muster: Irgendwann reichen bestehende Buchhaltungs- und ERP-Lösungen nicht mehr aus. Der nächste Schritt führte bislang zu traditionellen Systemen, verbunden mit langen Implementierungszeiten, einem hohen Anteil manueller Arbeit, hohen Kosten und begrenzter Flexibilität für moderne, KI-gestützte Arbeitsabläufe. Gleichzeitig verändern mehrere Entwicklungen den Markt grundlegend. Bestehende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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