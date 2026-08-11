New York - Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben dem US-Aktienmarkt am Dienstag einen stabilen Auftakt beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,34 Prozent auf 54.160 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte quasi unverändert bei 29.618 Zählern. Der marktbreite S&P 500 stand knapp im Plus bei 7.757 Punkten. Im Anlegerfokus steht weiter die geopolitische Lage am Persischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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