Zürich - Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hat sich beim zweiten Prozesstag vor Zürcher Obergericht zugeknöpft gezeigt. Der sonst so joviale Ex-Banker wurde wortkarg. Der 70-Jährige machte gleich zu Beginn klar, dass er keine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machen wolle. Dies vor allem wegen der enormen Publizität seines Falls. «Ich möchte mich selbst und mein Umfeld schützen.» Einzig zu seinem Wohnort sagte er etwas. Nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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