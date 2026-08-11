Mit dem gestrigen Beginn der Zeichnungsphase wird aus Unitrees technologischem Erfolg ein konkreter Investment Case. Der Zeichnungspreis wurde auf CNY 150,80 je Aktie festgelegt, was einer Bewertung von rund USD 9 Mrd. entspricht. Für Anleger stellt sich somit nicht nur die Frage, welches Potenzial humanoide Roboter besitzen, sondern auch, ob die technologische Position und die Wachstumsperspektiven von Unitree bereits ausreichen, um diesen Preis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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