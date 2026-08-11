Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA37962L1013 Global Uranium Corp. 11.08.2026 CA37962L2XXX Global Uranium Corp. 12.08.2026 Tausch 10:1
BMG2164J1099 Youzan Technology Ltd. 11.08.2026 BMG2164J2XXX Youzan Technology Ltd. 12.08.2026 Tausch 20:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA37962L1013 Global Uranium Corp. 11.08.2026 CA37962L2XXX Global Uranium Corp. 12.08.2026 Tausch 10:1
BMG2164J1099 Youzan Technology Ltd. 11.08.2026 BMG2164J2XXX Youzan Technology Ltd. 12.08.2026 Tausch 20:1
© 2026 Xetra Newsboard