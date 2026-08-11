Chur - Das Amt für Informatik hat einen Cyberangriff auf einen SharePoint-Server des Kantons festgestellt. Erste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass dabei keine Daten abgeflossen und keine Konten kompromittiert worden sind. Die Analysearbeiten laufen. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) hat am 04. August zu einem Cyberangriff auf SharePoint-Server des Bundes informiert. Die Sicherheitsspezialisten des kantonalen Amts für Informatik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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