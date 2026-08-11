Zürich - Die Krankenversicherung Sanitas setzt bei der Lancierung ihrer neuen Tierversicherung für Hunde und Katzen auf die EMIL Group als Technologiepartner. Die EMIL Insurance Suite als das digitale Kernversicherungssystem bildet die zentralen Versicherungsprozesse ab - von der Produktkonfiguration über Offerte/Antrag, Policierung und Schaden bis hin zu administrativen Abläufen im laufenden Betrieb. Dadurch konnte Sanitas das neue Versicherungsangebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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