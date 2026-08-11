Chur - Das Management unterschiedlicher Anspruchsgruppen entwickelt sich zu einer der wichtigsten Aufgaben für Tourismusdestinationen. Das Institut für Tourismus und Freizeit der Fachhochschule Graubünden hat deshalb gemeinsam mit vier Schweizer Praxispartnern eine Stakeholder-Management-Toolbox entwickelt. Ein Instrument, das Destinationen dabei unterstützt, die Zusammenarbeit mit ihren Anspruchsgruppen systematisch zu gestalten und sie gezielter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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