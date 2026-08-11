Paris / London / Zürich - Friedenssignale im Iran-Krieg haben die europäischen Börsen am Dienstag zeitweise klar beflügelt. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, die Zeichen der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran «kurz vor einer Art Einigung stehen». Daraufhin sanken die Ölpreise, was die Anleger freute. Von der Entwicklung profitierte der EuroStoxx 50 mit einem Rekordhoch. Aus dem Handel ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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