EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Strategische Unternehmensentscheidung
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") hat sich nach sorgfältiger strategischer Bewertung der Marktreife, des Investitionsbedarfs und der wirtschaftlichen Perspektiven entschieden, die Aktivitäten zum Aufbau einer eigenen Serienfertigung der Hochtemperatur-Elektrolyse (Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC) nicht weiterzuverfolgen. Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung fallen negative Einmaleffekte im EBIT in Höhe von ca. 30 Mio. Euro an, im Wesentlichen aus einer Wertberichtigung der Pilotanlage und aktivierter Entwicklungsleistungen, die das Ergebnis des Segments Grüner Wasserstoff (gH2) im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 belasten werden. Ab dem Geschäftsjahr 2026/27 profitiert thyssenkrupp nucera von geringeren Ausgaben für die SOEC-Technologie im Umfang von bis zu 10 Mio. Euro im EBIT und rund 20 Mio. Euro im Cashflow.
In Konsequenz der SOEC-Neuausrichtung wird die EBIT-Prognose für das Segment gH2 sowie für den Konzern für das Gesamtjahr 2025/26 angepasst. Darüber hinaus nimmt thyssenkrupp nucera auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr 2025/26 eine Aktualisierung der Prognose für die Kennzahlen Auftragseingang und Umsatz für das Geschäftsjahr 2025/26 vor.
Aktualisierter Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26
Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen
Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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