Während sich der operative Turnaround bei dynaCERT abzeichnet, ist die Aktie noch nicht angesprungen. Doch Analysten raten bei der Cleantech-Aktie zum Kauf und sehen den fairen Wert bei 0,48 EUR. Derzeit notiert das Wertpapier bei 0,065 EUR und hat damit Potenzial, sich zu vervielfachen. Das deutsche Management äußerte sich zuletzt optimistisch. Die Entwicklung bei thyssenkrupp nucera war zuletzt weniger schwach als erwartet. Doch reicht das, damit die deutsche Wasserstoff-Hoffnung durchstarten kann? Mit einer Pressemitteilung wollte Plug Power zuletzt Optimismus verbreiten. Stattdessen schrillen bei Investoren die Alarmglocken. Die Aktie setzt den Abwärtstrend fort, denn die Liquidität könnte nicht reichen und eine Kapitalerhöhung ist zu erwarten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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