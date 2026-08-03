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zukunftsbilanzen.de
03.08.2026 06:46 Uhr
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Alarm bei Volkswagen, Steyr Motors Übernahme abgesagt! Wann zündet dynaCERT den ersehnten Kurs-Turbo am Markt?

Während einige der größten deutschen Autobauer in einer handfesten Krise stecken und historische Einschnitte planen, stehen auch andere renommierte Werte vor großen Herausforderungen. Volkswagen kämpft aktuell mit drastischen Absatzeinbrüchen und riesigen Streichlisten, die den Markt tief erschüttern, was auch am fallenden Kurs abzulesen ist. Gleichzeitig muss sich der österreichische Motorenspezialist Steyr Motors in einem überaus anspruchsvollen Marktumfeld behaupten und gänzlich neu justieren. Zuletzt wurde den Übernahmegerüchten eine Absage erteilt. Inmitten dieser turbulenten Zeiten richtet sich der Blick von Investoren auf kleinere Player, wie z. B. das kanadische Cleantech-Unternehmen dynaCERT. Es arbeitet an einer interessanten Technologie für Verbrennungsmotoren, mit Hilfe dieser sich Einsparungen ergeben.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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