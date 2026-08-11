Die Royal Bank of Canada hält an ihrer bullischen Einschätzung für Nvidia fest. Analyst Srini Pajjuri bekräftigte das "Outperform"-Rating und ein Kursziel von 300 US$. 500 Milliarden US$ für KI-Rechenleistung Nvidia hat sich mit einer Gruppe großer US-Investmentgesellschaften zusammengetan, um gemeinsam Finanzierungsplattformen für KI-Rechenleistung aufzubauen. Das Volumen dieser Kooperation beläuft sich auf 500 Milliarden US$. Eine beeindruckende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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