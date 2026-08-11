© Foto: UnsplashDer JPMorgan-Chef verteidigt Amerikas Aufstiegsversprechen. Doch für die unteren 20 Prozent fällt sein Urteil so düster aus, dass genau daran die Debatte kippt.Jamie Dimon hält die Generation Z für zu pessimistisch - und liefert ihr zugleich selbst das stärkste Gegenargument. Der Chef von JPMorgan Chase sagte in einem Interview mit dem US-Sender PBS, der amerikanische Traum sei für die Mehrheit weiterhin "voll und ganz erreichbar". Für die unteren 20 Prozent der Haushalte räumt er jedoch ein, dass der soziale Aufstieg praktisch nicht mehr funktioniert. "Aber das eigentliche Problem sind die unteren 20 Prozent. Ihre Einkommen sind seit 20 Jahren nicht gestiegen - vielleicht sogar schon …Den vollständigen Artikel lesen
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