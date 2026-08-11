Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben am US-Aktienmarkt am Dienstag für einen stabilen Auftakt gesorgt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,10 Prozent auf 54.031 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,07 Prozent auf 7.758 Zähler zu. Beide Indizes bewegen sich unweit ihrer Höchststände.Von seinem Rekord noch ein kleines Stück weiter entfernt ist der technologielastige Nasdaq 100 , der am Dienstag mit plus 0,11 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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