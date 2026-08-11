Aus dem Bitcoin-Miner Riot Platforms wird ein KI-Vermieter: Die Firma hat am Montagabend zusammen mit den Quartalszahlen einen 20-Jahres-Vertrag über 191 Megawatt Rechenzentrumsleistung verkündet. Der Mieter, von Bloomberg als Anthropic identifiziert, zahlt dafür rund 9,1 Milliarden Dollar. Die Aktie von Riot sprang in der Spitze um 25 Prozent nach oben.Riot setzte im zweiten Quartal 174,2 Millionen Dollar um - ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Erlöse lagen auch deutlich über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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