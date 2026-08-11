New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgegeben. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.791 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.730 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.525 Punkten 0,3 Prozent im Minus.



Hauptthema an der Wall Street bleibt der Iran-Krieg. Auch wenn es aus Pakistan zuletzt verhalten optimistische Äußerungen gab, was eine baldige Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran angeht, lassen die Anleger lieber zunächst Vorsicht walten. Zumal regelmäßig mitten in den Verhandlungen neue Forderungen öffentlich gemacht werden.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1543 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8663 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.369 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,70 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 89,11 US-Dollar, das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur