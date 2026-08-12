EQS-News: TUI AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
12. August 2026
TUI GROUP
WESENTLICHE FINANZKENNZAHLEN FÜR DAS GJ26 Q3/9M
Details zu Umsatz und bereinigtem EBIT der Segmente finden Sie am Ende dieser Mitteilung.
GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN DEN SEGMENTEN
Urlaubserlebnisse - Anstieg des bereinigten EBIT im Q3 um +4 Mio. € exklusive Effekte aus dem Iran-Krieg, verdeutlicht solide Nachfrage
Im Q3 2026 erhöhte sich der Gesamtumsatz im Segment Hotels & Resorts um 1,4 % auf 556,0 Mio. € (Q3 2025: 548,4 Mio. €). Die Nachfrage im Kerngeschäft blieb solide und wurde durch höhere Durchschnittsraten unterstützt. Das bereinigte EBIT erreichte 122,7 Mio. € und lag damit um 8,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert bzw. betrug zu konstanten Wechselkursen 121,1 Mio. € und lag damit um 9,6 Mio. € darunter (Q3 2025: 130,8 Mio. €). Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen auf unser Portfolio im östlichen Mittelmeerraum, in Mexiko und in der Karibik zurückzuführen. Die gefragtesten Destinationen im Berichtsquartal waren Spanien einschließlich der Balearen und der Kanaren sowie Griechenland.
Die verfügbaren Bettennächte stiegen im Q3 2026 um 1 % auf 11,3Mio., die Durchschnittsrate erreichte erneut 88 €. Die Auslastung lag mit 77 % um 5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Dies reflektiert die Anlaufphase neuer Hotels sowie die schwächere Nachfrage im östlichen Mittelmeerraum und in Mexiko vor dem Hintergrund des geopolitischen Umfelds.
Nach der Beendigung von 33 Managementverträgen in Kuba umfasst unser weltweites Hotelportfolio nun insgesamt 442 Häuser und damit 16 weniger als im Vorjahr (Q3 2025: 458 Hotels). Auf vergleichbarer Basis, also ohne Berücksichtigung dieser kubanischen Hotels, haben wir unser Portfolio durch zusätzliche Hotels im Eigentum und im Managementbetrieb um 17 Hotels erweitert.
Der Umsatz im Segment Kreuzfahrten im Q3 2026, der nur Marella Cruises umfasst, erhöhte sich auf 238,6 Mio. € und lag damit um 3,4 % über dem Vorjahreswert. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 5,5 % auf 243,5 Mio. € (Q3 2025: 230,8 Mio. €). Die operative Entwicklung des Segments blieb robust. Bei Herausrechnung der Auswirkungen des Iran-Kriegs stieg das bereinigte EBIT um 10 Mio. €. Diese Entwicklung wurde durch eine um 1 Prozentpunkt auf 99 % gestiegene Auslastung (Vorjahr 98 %) sowie eine um 4 % auf 252 € erhöhte Durchschnittsrate unterstützt und unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach unserem differenziertes Kreuzfahrtangebot in den deutschsprachigen und britischen Märkten. Insgesamt erreichte das bereinigte EBIT des Segments, einschließlich des Equity-Ergebnisses von TUI Cruises, 132,4 Mio. € und lag damit um 10,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert (Q3 2025: 142,7 Mio. €). Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug das bereinigte EBIT 133,4 Mio. € und lag damit um 9,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Das EAT (Earnings after tax, Ergebnis nach Steuern) von TUI Cruises belief sich auf 84,2 Mio. €, und lag damit um 14,0 Mio. € unter dem Vorjahreswert (Q3 2025: 98,2 Mio. €). Die Ergebnisabweichung ist auf negative Effekte von rund 20 Mio. € aus entgangenen Umsätzen und damit verbundene Kosten zurückzuführen. Diese resultierten aus der Streichung von Reiserouten zwischen April und Mitte Mai 2026, da die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 bis zur Gewährleistung einer sicheren Passage in Häfen der Golfregion verblieben.
Im Q3 2026 stieg der Umsatz im Segment TUI Musement um 8,6 % auf 307,9 Mio. € (Q3 2025: 283,5 Mio. €) bzw. um 8,0 % auf 306,1 Mio. € zu konstanten Wechselkursen, getragen von unserem B2B-Geschäft, insbesondere mit Kreuzfahrtgesellschaften. Zusammen mit operativen Effizienzsteigerungen führte dies zu einer Verbesserung des bereinigten EBIT um 2,0 Mio. € auf 22,7 Mio. € (Q3 2025: 20,8 Mio. €). Auf Basis konstanter Wechselkurse erhöhte sich das bereinigte EBIT im Vorjahresvergleich um 2,2 Mio. € auf 23,0 Mio. €.
Im Q3 2026 wurden insgesamt 7,9 Mio. Gästetransfers in den Destinationen durchgeführt. Dies entspricht einem Rückgang um 10 % und spiegelt die geringere Nachfrage von Reiseveranstaltern infolge des aktuellen geopolitischen Umfelds wider (Q3 2025: 8,8 Mio.). Demgegenüber blieb die Nachfrage nach unserem weltweiten Erlebnisangebot mit 2,9 Mio. verkauften Erlebnissen robust und lag damit annähernd auf Vorjahresniveau (Q3 2025: 3,0 Mio.). Das vom TUI Musement-Team entwickelte, differenzierte Produktportfolio sehen wir als wesentlichen Wettbewerbsvorteil und Treiber für profitables Wachstum. Dazu gehören insbesondere die markenprägenden TUI Collection-Ausflüge, die stark nachgefragt wurden. Zu den am meisten nachgefragten Produkten zählten die Mallorca-Ganztagestour mit Hafen von Sóller und Kloster Lluc sowie die ganztägige Tour durch Symi mit Besuch des Klosters Panormitis in Griechenland.
Märkte + Airline - Bereinigtes EBIT in Höhe von 67 Mio. € unter Vorjahr. Resilientes Ergebnis in einem von geopolitischen Unsicherheiten und Kostendruck geprägten Umfeld
Im Q3 2026 lag der Umsatz des Segments Märkte & Airline mit 4.957,1 Mio. € um 7,9 % unter dem Vorjahreswert (Q3 2025: 5.382,3 Mio. €), bzw. zu konstanten Wechselkursen mit 4.990,8 Mio. € um 7,3 % darunter. Das Ergebnis spiegelt eine schwächere Nachfrage infolge der geopolitischen Entwicklungen und des zunehmenden Kostendrucks wider. Durch ein diszipliniertes Kapazitäts- und Yield-Management konnten wir wettbewerbsfähige Preise aufrechterhalten und in einem von höheren Treibstoffkosten und steigenden Kapazitäten gekennzeichneten herausfordernden Marktumfeld eine stabile operative Entwicklung erzielen. Die Gästezahlen erreichten 5.488 Tsd. und lagen damit um 6,4 % unter dem Vorjahreswert (Q3 2025: 5.866 Tsd.). Wie in diesem Marktumfeld erwartet, lag das bereinigte EBIT mit -17,4 Mio. € unter dem Vorjahresniveau (-67,0 Mio. €). Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug das bereinigte EBIT -16,2 Mio. €, eine Abweichung um -65,9 Mio. € (Q3 2025: 49,7 Mio. €).
Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns weiterhin auf die planmäßige Umsetzung unserer Transformation hin zu unserer Vision eines integrierten, kuratierten Freizeitmarktplatzes. Neben unserer Right-Risk-Strategie liegt unser Fokus darauf, Wachstum durch dynamische Produkte und App-basierte Umsätze zu steigern und zugleich Effizienzverbesserungen durch eine schlankere und effizientere Organisation zu erzielen. Im Q3 2026 blieben die Umsätze mit dynamisch paketierten Produkten, die unseren Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bieten, mit 1,0 Mio. auf Vorjahresniveau (Q3 2025: 1,0 Mio.). Die durchschnittliche Flugauslastung blieb mit 91 % auf einem hohen Niveau (Q3 2025: 94 %) und unterstreicht die hohe Auslastung trotz eines schwächeren Nachfrageumfelds.
Unsere Umsätze werden zunehmend über digitale Kanäle erzielt und erfasst. Unsere App-Strategie spielt dabei eine zentrale Rolle bei der Skalierung personalisierter, dynamischer Angebote. Im Q3 2026 entfielen 12,9 % des Gesamtumsatzes auf App-Verkäufe. Dies entspricht einem starken Anstieg um 20 % gegenüber Q3 2025. Alle unsere Quellmärkte berichteten einen höheren Anteil App-basierter Umsätze.
Kurz- und Mittelstreckendestinationen, insbesondere Griechenland sowie Spanien einschließlich der Balearen und Kanaren, waren im Q3 2026 die am meisten nachgefragten Reiseziele unserer Kunden.
AKTUELLE BUCHUNGSLAGE URLAUBSERLEBNISSE[5]
Starke Nachfrage trotz geopolitischer Unsicherheiten
AKTUELLE BUCHUNGSLAGE MÄRKTE + AIRLINE[13]
Sommer 2026 mit kurzfristigeren Buchungen, positive Entwicklung in den letzten vier Wochen mit gebuchtem Umsatz über Vorjahresniveau
Erster Ausblick auf den Winter 2026/27:
Wir verfolgen die Strategie, den Großteil unseres Treibstoff- und Fremdwährungsbedarfs für zukünftige Saisons abzusichern. Unsere Hedging-Strategie verschafft uns weitgehende Kostensicherheit bei der Planung unserer Kapazitäten und Preise. Die nachstehende Tabelle zeigt den jeweiligen Anteil unserer Bedarfe an den Währungen Euro und US-Dollar sowie an Flugbenzin, der aktuell im Bereich Märkte + Airline abgesichert ist.
Update zu strategischen Entwicklungen
AUSBLICK FÜR DAS GJ 2026 BESTÄTIGT
Unser Fokus liegt weiterhin auf operativer Exzellenz und profitablem Wachstum. Unsere bestätigte Prognose berücksichtigt das aktuelle Buchungsumfeld für die Sommersaison und geht davon aus, dass es zu keiner wesentlichen Verschärfung der geopolitischen Spannungen kommt und die Treibstoffversorgung sichergestellt werden kann. Dank unserer starken Finanzposition und einer robusten Bilanz sind wir gut aufgestellt, um das aktuelle Umfeld zu meistern und unsere strategische Transformation weiter umzusetzen. Auf dieser Grundlage bestätigen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis konstanter Wechselkurse wie folgt:
GJ26 Q3/9M WEBCAST FÜR INVESTOREN & ANALYSTEN
Unsere Quartalsmitteilung für das Geschäftsjahr 2026 und die dazugehörige Ergebnispräsentation finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q3-9m. Eine Telefonkonferenz und ein Webcast finden heute um 09:00 CEST / 08:00 BST statt. Weitere Details finden Sie auf unserer Website.
GJ26 Q3/9M SEGMENT DETAILS
FINANZKALENDER GJ26
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die TUI Group am 22. September 2026 ihr Pre-Close Trading Update für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlichen wird.
VORBEHALT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Zwischenmitteilung enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der TUI Group und der TUI AG betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen und können mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt TUI eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieser Zwischenmitteilung anzupassen.
[1] Seit dem Merger von TUI AG und TUI Travel PLC im Jahr 2014
[2] Buchungszahlen für das Geschäftsjahr 2026 im Vergleich zu den Buchungszahlen für das Geschäftsjahr 2025. Stand 2. August 2026
[3] Buchungsstand vom 2. August 2026. Eingeschlossen sind sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten.
[4] Weitere Details zu unserer Sustainability Agenda finden sich in unserem Geschäftsbericht 2025 sowie auf unserer Website TUI Group - Verantwortung & Positionen | TUI Group - Einer der weltweit führenden Touristikkonzerne
[5] Buchungszahlen für das Geschäftsjahr 2026 im Vergleich zu den Buchungszahlen für das Geschäftsjahr 2025. Stand 2. August 2026
[6] Basierend auf eigenen und gepachteten Hotels der TUI Group
[7] Anzahl Öffnungstage multipliziert mit verfügbaren Betten der in Eigentum/Pacht befindlichen Hotels
[8] Anzahl belegter Betten dividiert durch verfügbare Betten der in Eigentum/Pacht befindlichen Hotels
[9] Umsatz aus Unterkunft und Verpflegung dividiert durch belegte Bettennächte der in Eigentum/Pacht befindlichen Hotels
[10] Anzahl Betriebstage multipliziert mit verfügbaren Betten auf den eingesetzten Schiffen
[11] Anzahl erreichter Passagiertage dividiert durch verfügbare Passagiertage
[12] TUI Cruises: Ticketumsätze dividiert durch erreichte Passagiertage. Marella Cruises: Umsatz (Aufenthalt an Bord einschließlich integrationsbedingt inklusive aller Pauschalreiseelemente wie Transfers, Flug und Hotels) dividiert durch erreichte Passagiertage (Kreuzfahrten und Hotels)
[13] Buchungsstand vom 9. August 2026. Eingeschlossen sind sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten
[14] Zu Details siehe Abschnitt Strategie der TUI Group im Geschäftsbericht 2025
12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 566-1425
|Fax:
|+49 (0)511 566-1096
|E-Mail:
|Investor.Relations@tui.com
|Internet:
|www.tuigroup.com
|ISIN:
|DE000TUAG505
|WKN:
|TUAG50
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London
|LEI Code:
|529900SL2WSPV293B552
|EQS News ID:
|2380742
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2380742 12.08.2026 CET/CEST