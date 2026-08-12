von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Tschanz, mit Standorten in 123 europäischen Ländern mit rund 13000 Mitarbeitern ist die Bell Food Group ein relevanter Player in der Nahrungsmittelindustrie. Wie wollen Sie weiterwachsen? Marco Tschanz: Ausgehend von einer sehr starken Leistungsfähigkeit verfolgen wir eine klar definierte Strategie, die gleich auf vier strategische Säulen beruht: Zum einen die konsequente Erweiterung der Marktführerschaft in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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