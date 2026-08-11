Basel - Die Bell Food Group hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines nur moderaten Umsatzwachstums deutlich mehr verdient. Der Fleischverarbeiter und Convenience-Spezialist erzielte nach eigenen Angaben das beste Halbjahresergebnis seiner Geschichte. Für das Gesamtjahr zeigt sich die Coop-Tochter zuversichtlich. Der Nettoerlös stieg um 0,4 Prozent auf 2,41 Milliarden Franken, wie Bell am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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