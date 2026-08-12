DJ Tui bestätigt nach 3. Quartal die Prognose

DOW JONES--Tui sieht sich trotz weiteren Rückgängen bei Umsatz und operativem Ergebnis im dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf Kurs. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen bleibe auch in geopolitischen Krisenphasen bestehen - gebucht werde jedoch weiterhin kurzfristiger, teilte der im MDAX notierte Reisekonzern mit. Die Buchungsdynamik habe in den vergangenen Wochen aber angezogen. Die im Frühjahr wegen des Iran-Krieges gesenkte Prognose für das operative Ergebnis bestätigte Tui. Die Umsatzprognose ist weiterhin ausgesetzt.

"2026 ist kein normales Jahr. Tui hat sich gut behauptet in einem schwierigen Marktumfeld. sagte Vorstandschef Sebastian Ebel laut der Mitteilung.

Die Belastung durch den Iran-Krieg und den Hurrikan auf Jamaika bezifferte der Konzern auf insgesamt 81 Millionen Euro.

Im Zeitraum April bis Juni lag der Umsatz mit 5,82 Milliarden Euro um 6,1 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um 27,1 Prozent auf 233,8 Millionen Euro. Tui bezeichnete das Ergebnis als "resilient". Der Konzerngewinn nach Steuern brach um 44,7 Prozent auf 142,2 Millionen Euro ein.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 5,98 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 241 Millionen und einem Konzerngewinn nach Steuern von 73 Millionen Euro gerechnet.

Im Gesamtjahr erwartet der Konzern weiterhin ein bestenfalls stabiles bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen in der Spanne von 1,1 Milliarden bis 1,4 Milliarden Euro, nach 1,41 Milliarden Euro im Vorjahr.

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August 12, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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