DJ Eon leicht über Erwartungen - Prognose bestätigt

DOW JONES--Eon hat im ersten Halbjahr etwas mehr verdient als im Vorjahr. Wachstumstreiber war das Industriekundengeschäft des Bereichs Energy Solutions, wie der Energiekonzern in Essen mitteilte. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Das bereinigte EBITDA für die Monate Januar bis Juni verbesserte sich um 1 Prozent auf 5,4 (5,3) Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss lag bei 1,92 (1,83) Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 74 nach 70 Cent im Vorjahr. Analysten hatten mit 5,39 Milliarden Euro bereinigtem EBITDA und 73 Cent bereinigtem Ergebnis je Aktie gerechnet.

"Das erste Halbjahr bestätigt die Stärke und Robustheit unseres Geschäftsmodells", sagte Finanzchefin Nadia Jakobi. "Dank unserer operativen und finanziellen Leistung können wir unsere Prognose für das Gesamtjahr bestätigen."

Für 2026 rechnet Eon weiter mit einem bereinigten EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro. Überdies werden ein bereinigter Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro und ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 1,03 bis 1,11 Euro angestrebt.

In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 8,7 Milliarden Euro geplant. Davon wurden im ersten Halbjahr 3 (Vorjahr: 3,2) Milliarden Euro realisiert.

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August 12, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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